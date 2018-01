PDI detuvo a youtuber “Huevito Rey” acusado de abuso sexual

Detectives de la Brigada Investigadora del Cibercrimen de Valparaíso detuvieron a Mauricio Javier Paredes Bugueño (45), un youtuber más conocido como “Egg King” o “Huevito rey”, por el delito de abuso sexual.

Según informó la PDI, aprovechando la gran cantidad de seguidores que tiene en la plataforma online, el imputado contactaba a menores de edad a través de redes sociales con la finalidad de ganarse su confianza y una vez establecido el vínculo, les solicitaba y compartía videos y fotografías de carácter sexual.

La investigación llevada a cabo por la PDI permitió determinar que fue este el modus operandi que utilizó con una menor de 16 años de la ciudad de Iquique, a la que pidió y envió imágenes de desnudos.

Tras su salida del cuartel desde donde fue trasladado al Tribunal de Viña del Mar, Paredes declaró: “Soy Huevito Rey, youtuber, búsquenme. Oe’ si yo no he hecho na’, si cuándo yo he tocado a nadie, todo lo contrario, las mujeres me tocan a mi. Yo no sé de qué me acusan po’ si no tengo idea”, declaró.

El sujeto, que fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Viña del Mar, alcanzó cierta notoriedad en 2016 cuando el Movilh se querelló en su contra debido a videos que subía a su canal haciendo llamados a matar a homosexuales.