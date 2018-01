Familiares de Macarena Valdés piden reapertura del caso por su extraña muerte

Un grupo de simpatizantes mapuches protestaron en las afueras de los Tribunales de Justicia de Justicia con el objetivo de pedir que se reabra la investigación por la muerte de Macarena Valdés, la joven activista que apareció colgada en su domicilio en agosto de 2016.

La tarde del lunes 22 de agosto de 2016, Macarena Valdés fue encontrada colgando. El menor de sus cuatro hijos estaba recién mudado, y tenía el bolso listo para salir al consultorio de Liquiñe en el bus de las 14:30 horas.

El domingo 21 de agosto, la familia dueña de los terrenos donde vivían Macarena Valdés, su esposo Rubén Collío y sus hijos, fue visitada por dos trabajadores contratistas de RP Global – la empresa a cargo de una central hidroeléctrica de paso que se construye en el lugar-, exigiéndoles que echara del lugar al matrimonio que se oponía al proyecto. Les advirtieron que “gente quería hacerles daño”.

Macarena Valdés y Rubén Collío habían alejado la capital para irse a vivir a la comunidad Newen-Tranguil, en Liquiñe, donde entraron en conflicto con la empresa austro-chilena RP Global Chile Energías Renovables, al impedirles concretar proyectos de centrales de pasada en la zona.

La primera autopsia indicó que la mujer se habría suicidado, sin embargo, un segundo peritaje al cuerpo efectuado en septiembre de 2017, descartó esta hipótesis.

“Hoy tenemos la certeza de que la mataron, entonces, ahora saltan las preguntas ¿Quién la mató? ¿Por qué la mató? ¿Por qué la trataron de ocultar?”, señaló el esposo de la víctima, Rubén Collío.

En este sentido, Collío indicó que “la justicia no es para todos, no somos iguales ante el derecho, si tienes plata te tratan como gente, si no, te asesinan y luego lo hacen pasar por suicidio”.

“Nosotros teníamos esa certeza, siempre lo hemos sabido, como mapuche tenemos nuestras formas de saber las cosas, por lo tanto, ese convencimiento siempre ha estado. Lo único que ahora tenemos ahora es cómo demostrarlo a Tribunales, que hasta ahora no nos creyó. Tuvimos que invertir una gran cantidad de dinero para demostrar que esto fue un asesinato y esto demuestra cómo ha fallado el sistema judicial en nuestro país”, sostuvo.