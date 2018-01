Incendio afecta a bodegas en la comuna de Quilicura

Material químico ha dificultado el trabajo de Bomberos.

Durante la madrugada de este viernes se registró un incendio en la comuna de Quilicura, donde al menos siete bodegas estarían siendo consumidas por las llamas.

Las bodegas pertenecen a distintas empresas, donde hay material químico y otros productos que han dificultado el trabajo de Bomberos.

Al lugar han llegado cerca de 60 voluntarios de las compañías de Recoleta, Quilicura e Independencia.

“Hubo tres explosiones al llegar al lugar y posterior a eso tuvimos que hacer la evaluación y posterior contención del incendio”, indicó el comandante Eduardo Osorio, del Cuerpo de Bomberos de Quilicura.

Osorio agregó que el mayor problema fue no conocer el producto que estaba en las bodegas. “Hasta el minuto, no sabemos qué producto hay, pero estamos en fase de remoción para poder al fin de lo que realmente era. El guardia no mantenía la hoja de seguridad en el lugar”.

Según los primeros reportes, no habrían personas lesionadas.