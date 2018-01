Sólo declaraciones contra obispo Barros en los tres procesos por caso Karadima

“Si hay alguien que tenga alguna prueba, que la presente ha dicho el santo padre y, si no, aquí estamos ante una calumnia”, dijo anoche el obispo de Osorno, Juan Barros, en su breve paso por Santiago en dirección a su diócesis al finalizar la visita del papa Francisco.

Hasta el momento, sólo hay declaraciones que involucran al obispo Barros en los tres procesos del caso Fernando Karadima por los abusos sexuales cometidos en la parroquia El Bosque. Según tres de las víctimas, Juan Hamilton, José Andrés Murillo y Juan Carlos Cruz, esos testimonios son pruebas.

Sin embargo, el papa Francisco insistió en que cree en su inocencia y Barros se mostró agradecido: “Yo no tengo más que palabras de gratitud al Papa por ese camino claro, por ese camino que también me significa apoyo, si hay alguien que tenga alguna prueba, que la presente ha dicho el santo padre y, si no, aquí estamos ante una calumnia, es muy claro lo que se ha dicho, yo sigo adelante con mi ministerio de servicio a la Iglesia”, declaró anoche el polémico obispo.

Hoy viernes, La Tercera consigna los tres procesos en que aparece mencionado el obispo Barros, los tres contra Karadima: la investigación y condena del Vaticano, que concluyó con su sanción, en 2011; la penal, a cargo de la ministra en visita Jéssica González, que en noviembre de 2011 acreditó la existencia de abusos, pero que estaban prescritos; y la civil consistente en la demanda de las tres víctimas contra el Arzobispado de Santiago, que fue rechazada.

En el fallo canónico se menciona a Barros dos veces. Una es en el testimonio del religioso Juan Debesa, quien dijo que el ahora obispo apoyó que lo apartaran de los sacerdotes de El Bosque. “Un sábado en la noche estaban Karadima y los entonces seminaristas Andrés Arteaga, Juan Barros y otro que no recuerda, y se le reprochó su conducta por reunirse con personas que ellos no aprobaban”, se indica en el fallo consignado por La Tercera.

La segunda mención está relacionada con la intención y gestiones que hizo Juan Carlos Cruz para ingresar al seminario y que no habrían sido apoyadas por Karadima. “Tampoco supo (el ex párroco) que el actual obispo Barros hubiese enviado al seminario una carta sobre el tema”, se sostiene.

En la indagatoria civil, en tanto, cuyo fallo fue dado a conocer el 16 de marzo de 2017, el ministro de fuero Juan Muñoz Pardo rechazó la demanda presentada por las víctimas del ex párroco de El Bosque, Juan Carlos Cruz, José Andrés Murillo y James Hamilton, en contra del arzobispo de Santiago.

En este documento, fundamentalmente en las declaraciones de los denunciantes, se menciona en múltiples ocasiones al obispo Juan Barros. Y cuando se le pregunta a Karadima su vínculo con el prelado, el sacerdote dijo que “él era de la Acción Católica e iba a verme a la parroquia y yo fui a verlo a Iquique. Una amistad muy sincera; él me consiguió un viaje a Francia, con el obispo de Louvre, para mis 50 años de sacerdocio”.

A la inversa, cuando se le consulta a Barros sobre la conducta de Karadima, el obispo de Osorno respondió que “yo no presencié los hechos, pero sí la sentencia de la Congregación de la Doctrina de la Fe los tuvo por efectivos y adhiero a eso”.