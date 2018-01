Canciller: “La distancia entre América Latina y China se acorta cada vez más”

El canciller Heraldo Muñoz, junto a su par chino Wang Yi, inauguró hoy el Foro Empresarial Celac-China realizado en el Hotel Intercontinental. Durante su intervención en la ceremonia, el ministro destacó la participación de la delegación china en esta iniciativa.

“Quisiera expresar la enorme satisfacción de recibir al canciller de China, a su delegación, y a los empresarios que han venido desde China en una demostración más de que la distancia que existe entre América del Sur y China se está cortando cada vez más”, señaló Muñoz.

Junto a esto, el secretario de Estado recalcó la importancia de promover la integración entre ambos países: “Son tiempos de conectividad, y como lo ha dicho el Presidente Xi Jinping, al lanzar esta gran iniciativa de la franja y la ruta, es decir, la ruta de la seda del siglo XXI, las posibilidades que se abren para todos los países que van a estar involucrados son enormes”.

Respecto de la reunión empresarial, el jefe de la diplomacia chilena informó que será una oportunidad para reunir “a importadores, exportadores, inversionistas, representantes de las cámaras binacionales China-países Celac y autoridades de los gobiernos participantes para identificar las condiciones y oportunidades existentes para incrementar los negocios e inversiones entre los países de ambas regiones”.

Al término de su intervención, el canciller le dio la bienvenida a la instalación oficial de la oficina en Santiago del China Council for the Promotion of International Trade – CCPIT, organismo símil a ProChile, encargado de promover el comercio exterior y las inversiones. Esta es la segunda oficina que CCPIT abre en Sudamérica y la cuarta en América Latina.