"Gracias por todo Maestro": Las reacciones tras la muerte de Nicanor Parra

Esta mañana se confirmó la muerte de Nicanor Parra a los 103 años en su casa de La Reina.

Su fallecimiento provocó reacciones en personas de diversas áreas, desde la Presidenta Michelle Bachelet a la cantante mexicana Julieta Venegas.

Nicanor Parra nos deja un enorme legado que debemos cuidar y propagar. Vivió su vida intensamente y, aunque no lo buscó, habría sido justo el Nobel. Descansa en paz antipoeta. pic.twitter.com/nDT3MAgPqm

No me apuren, miren que ya me voy / cuando los demás vienen llegando. En homenaje a Nicanor Parra. 🖤

— Pablo Simonetti (@pablosimonetti) 23 de enero de 2018