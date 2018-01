Ministro de Hacienda celebró aprobación de Ley de Educación Superior

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, valoró la aprobación del proyecto de ley de Educación Superior que consagra la gratuidad universitaria, una las iniciativas emblemáticas de Michelle Bachelet.

Durante la sesión, el ministro Eyzaguirre respondió a las críticas que calificaban al proyecto de insuficiente, sosteniendo que “hay que valorar lo que se avanzó, y a veces no confundir instrumentos con objetivos”.

En ese sentido, Eyzaguirre respondió a las voces que acusaban que se habían eliminado en el Senado facultades de la Superintendencia que hacen en la práctica que el modelo desregulado continúe adelante.

El secretario de Estado afirmó: “Eso no es correcto, lo único que se ha hecho, y es la forma en que habitualmente operan las superintendencias, incluida la Superintendencia de Bancos, que tiene que fiscalizar a los agentes financieros más sofisticados de toda la operatoria general de las empresas, lo que se hace es que a través de empresas auditoras se constatan análisis de riesgo, que se pueden pedir de manera periódica”.

Tras la aprobación de la Reforma de Educación Superior, acotó Eyzaguirre, “con la Superintendencia y la Agencia de Acreditación en materia de calidad ya no tendremos nuevos endeudados injustificados” e informó que en la próxima sesión abierta de la Cámara Baja el Gobierno ingresará el proyecto del CAE.

“Vamos a tener vías para recuperación y eventualmente condonación cuando los estudiantes no puedan pagar, para los ya endeudados y sobre todo un sistema a futuro donde los que permanezcan en los quintiles más bajos de ingresos, no obstante haber terminado su universidad, no paguen mientras están en situación de relativa pobreza”, agregó.