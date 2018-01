Caso Basura: Maipú insistirá llevar a juicio a ex gerente general de KDM

La Municipalidad de Maipú, a través de su Dirección Jurídica, insistirá ante la Corte de Apelaciones para lograr revocar la suspensión de la causa por los delitos de fraude al fisco y soborno que pesan sobre el ex gerente general de KDM, Fernando Arturo León Steffens, en el marco del denominado caso Basura.

Ello, luego que este viernes el 9° Juzgado de Garantía de Santiago desestimara la pretensión del municipio por considerar que no estaría facultado para supervisar el acuerdo logrado entre el Ministerio Público y el ejecutivo, trato que le valió una sanción al fiscal regional Occidente, José Luis Pérez Calaf.

Según los argumentos de la Municipalidad de Maipú, basados en un informe encargado por la administración de la alcaldía, el imputado habría incumplido una de las condiciones impuestas por el tribunal para poder optar a una salida alternativa.

Particularmente, porque el directivo debía hacerse cargo de un programa de responsabilidad social dirigido al municipio con un costo total de $ 206.000.000.

Dicha medida, según lo estipulado en el acuerdo, tenía como objetivo promover la conciencia ciudadana ante el reciclaje y apoyar al municipio de Maipú con información referida al potencial de reciclaje en la comuna entre otros.

Lo anterior, por un plazo de un año, beneficiando -con ello- 2.500 hogares de la comuna.

Sin embargo, según consta en el documento, a la fecha no se ha recibido ninguna información al respecto, tampoco se ha tenido contacto con León Steffens y en ningún barrio de la comuna se ha llevado a cabo dicho programa.

Al respecto, el jefe de la unidad jurídica de la municipalidad, Carlos Ferlie, afirmó que “este acuerdo adolece, a nuestro juicio, de una vulneración constitucional, en el sentido de que el municipio de Maipú no puede quedar nunca excluido de la fiscalización respecto de los puntos limpios de la comuna”.

“Por Ley Orgánica, el municipio está mandatado y tiene un deber, y la obligación, de fiscalizar aquello. Desde esa perspectiva, lo que nosotros sostenemos es que una resolución judicial no puede, en este caso, dejar sin efecto una Ley Orgánica Constitucional para efectos de fiscalización”, recalcó el abogado, enfatizando que “tanto es así que hoy en día nosotros estamos ciegos, no sabemos si esos puntos limpios están o no ubicados en la comuna, en qué sectores de la comuna y cuáles son las temáticas que lleva a cabo la empresa respecto a dichos lugares.

Por su parte, el diputado por el distrito, Joaquín Lavín, aseveró que no es posible que se siga adelante con dicho acuerdo, pues en la audiencia de hoy no se presentó ningún informe que acredite que se está cumpliendo con el trato”.

“Incluso, existe un informe del departamento de Aseo y Ornato de la Municipalidad de Maipú en el que se señala claramente que no se ha cumplido con ninguno de los requisitos para llevar adelante este acuerdo”, afirmó, puntualizando que el imputado “debería enfrentar un juicio oral por soborno y fraude al fisco”.

Fernando Arturo León Steffens fue formalizado por los delitos de fraude al fisco y soborno y luego de varias tratativas con el Ministerio Público, aceptó el acuerdo ofrecido por la fiscalía para optar a una salida alternativa, lo que le permitiría ser sobreseído definitivamente en un plazo determinado.