Abogado querellante en caso “Caravana de la Muerte”: “Cheyre ha mentido”

El abogado querellante en el caso Caravana de la Muerte, Cristián Cruz, señaló a un medio nacional que el hecho de que el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre haya tenido una participación activa en los consejos de guerra a comienzos “demuestra que ha mentido, que él no era un simple estafeta, un personaje que va pasando por un lugar y se encuentra con una situación incómoda”.

Ello luego que el medio revelara que Cheyre participó en 26 consejos de guerra entre septiembre de 1973 y enero de 1974, según consta en las actas de la época de la Segunda Fiscalía Militar de La Serena.

Cruz sostuvo que Cheyre no sólo estaba en conocimiento de los sucesos que se juzgaban en los consejos de guerra, sino que tenía una activa actuación en ellos.

“Cheyre tenía participación en toda la cadena. En las detenciones, en el destino de los prisioneros, en los fusilamientos, en los interrogatorios, en las torturas, en las condenas de algunas de las personas que estuvieron en los consejos de guerra. Él fue parte activa en toda la cadena de la represión de la Región de Coquimbo”.

Finalmente, Cruz desestimó que el Ejército no cuente con más información sobre crímenes y violaciones a los Derechos Humanos y, además planteó que el secreto de los testimonios de la comisión Valech tampoco aportan a esclarecer el actuar de los militares en estos casos.

“Sí, sin lugar a dudas, yo creo que ese (no dar a conocer esos antecedentes) fue el motivo final del secreto. Hoy hay mil maneras de que si alguien no quiere decir lo que sufrió puede guardar silencio. Pero la documentación que tiene el Ejército y que no ha puesto a disposición de la sociedad, me parece increíble. Qué hacen los archivos de tribunales militares en propiedad del Ejército. ¿Por qué no están en el Archivo Judicial, o en el Archivo de la Biblioteca Nacional?”