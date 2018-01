Armada anunció marejadas para el borde costero para mañana martes

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso emitió un nuevo aviso de marejadas que se presentarán desde el Golfo de Penas hasta Chañaral, incluyendo el Archipiélago de Juan Fernández.

El fenómeno meteorológico comenzará mañana martes 30 de enero y culminará el 02 de febrero, alcanzando su mayor desarrollo en las respectivas horas de pleamar y según las condiciones de viento local.

Las marejadas comenzarán desde el Golfo de Penas hasta Coquimbo y luego se extenderá desde Coquimbo a Chañaral, incluyendo Juan Fernández.

El Centro Meteorológico Marítimo de Valparaíso explicó que las olas vendrían de dirección del suroeste, rompiendo en las costas de nuestro país.

La autoridad marítima llamó a la comunidad a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecida, evitando el tránsito por borde costero, sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas (playas no aptas para el baño) y no desarrollar actividades náuticas y deportivas sin debida autorización.