Organizaciones piden regularización extraordinaria urgente de migrantes en Chile

Los líderes del colectivo Sin Fronteras y de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, juntos a diputados electos del Frente Amplio, entregaron hoy una carta en La Moneda para solicitar al Gobierno un proceso de “regularización extraordinaria urgente” para todas las personas no han podido solucionar su situación migratoria en el país.

“Es para todos quienes no cuentan con una visa y que se encuentran excluidos de derechos fundamentales porque consideramos que esta medida, este decreto de regularización repararía en algo la deuda que existe con las comunidades migrantes y con construir una migración digna, una sociedad chilena inclusiva ya que el compromiso de tener una ley de migraciones no se ha cumplido”, sostuvo Patricia Loredo, coordinadora del colectivo Sin Fronteras.

“Esperamos que esta demanda, esta solicitud de más de 2 mil personas y un conjunto de organizaciones de la sociedad civil se escuche, se responda porque, tal como la Presidenta lo ha dicho, ella gobierna hasta el último día de su mandato”, añadió.

Por su parte, el presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, dijo que “somos parte del país, somos hombres y mujeres que hemos venido a Chile y agradecidos de la solidaridad del pueblo de Chile, agradecidos de la acogida tenida, estamos aquí para reiterar lo que somos, trabajadores que no tenemos ningún temor de mostrarnos abierta y públicamente a la sociedad”.

“Y que, si alguno está en situación de irregularidad migratoria, situación que afecta a más de 200 mil personas en el país, si alguno está en esa situación es producto de una política y una legislación que lo ha generado”, acotó.

A juicio de Noriega, hoy existe discriminación para ingresar a Chile y que “algunos ciudadanos de determinados países no ingresan a Chile porque Cancillería no les otorga una visa consular, me refiero a ciudadanos cubanos, dominicanos y de otros países más, como África y Arabia”.

“Además de eso, las políticas migratorias de este Gobierno y el sistema de visas, simple y llanamente es un cuello de botella por el cual los migrantes no pueden tener una residencia regular en el país. 200 mil personas que podrían aportar formalmente al sistema previsional del país y contribuir al desarrollo de Chile, son 200 mil personas que hoy día trabajan, que hoy día se esfuerzan por atender las necesidades propias de su hogar, pero también contribuyen a la economía nacional”, sostuvo.

En tanto, la diputada electa del Frente Amplio, Claudia Mix, quien llegó acompañada de sus pares, Gael Yeomans y Gonzalo Winter, indicó que “vinimos a mostrar nuestro apoyo porque creemos que Chile ha sido muy mal vecino en la Región, no ha mostrado compromiso con nuestros migrantes y, efectivamente, ellos no son delincuentes, son trabajadores que vienen a entregar su fuerza de trabajo”.

“Hay temáticas que son fundamentales resolver a la brevedad, no solo las visas, sino también el tema de la salud, hay muchos niños que hoy día no están siendo atendidos por la cantidad de trabas que pone el proceso migratorio y nosotros vamos asumir el 11 de marzo y nos vamos a poner a disposición de mejorar la ley migratoria que hoy existe atendiendo y entendiendo la urgencia que requiere”, puntualizó la parlamentaria.