Un trabajador indocumentado murió mientras construía la casa de Alexis Sánchez

Según un medio nacional, no se estarían cumpliendo con las medidas básicas de seguridad.

La Inmobiliaria Edificio Lo Curro es la encargada de construir la casa 700 metros cuadrados de Alexis Sánchez que contará con seis habitaciones, ocho baños, un gimnasio, una sala de cine, un ascensor, una piscina semiolímpica, varios comedores y salas de estar.

Pero un reportaje de Ciper reveló las irregularidades de la obra, incluso un trabajador indocumentado murió. Sergio Hurtado Ponce, colombiano de 53 años, falleció luego de caer desde un montacarga a 10 metros de altura.

Según el medio nacional, Hurtado no portaba casco ni arnés de seguridad, incluso un vecino del sector le regaló orejeras a unos trabajadores haitinaos para que se protegieran del ruido.

“A mediados de 2017, cuando la Inspección del Trabajo llegó a fiscalizar la obra,escondieron a los obreros sin papeles al interior de la casa por dos razones: su situación ilegal y para que no los contabilizaran. Si una faena tiene más de 25 trabajadores, la ley exige que se conforme un comité paritario que vele por la seguridad. Si éstos suman 51, debe haber un sistema de gestión de seguridad a cargo de un prevencionista a tiempo parcial”, comentó, Pablo Huneeus.

El dueño de Inmobiliaria Edificio Lo Curro, Juan Pablo Anguita, aseguró que Hurtado “se cayó por mala suerte de él, por una acción indebida de sobre exigir un montacarga, se resbaló. Fue un accidente. Nada más. Él no murió aquí, falleció en la Clínica Las Condes. Aquí no ha muerto nadie. Era una persona bien remunerada, fue una mala cueva terrible. Era una persona muy querida acá. El edificio está con recepción final y no hay ningún problema”.