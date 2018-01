¡Se enojó! La dura respuesta de Carla Pardo a hombre que la criticó por apoyar la Ley Sophia

Al igual que muchos chilenos, Carla Pardo utilizó sus redes sociales para manifestar su apoyo a la Ley Sophia, luego del caso de la pequeña de casi dos años fallecida en Puerto Montt tras ser agredida y abusada por su padre.

En su cuenta de Instagram, la mujer de Claudio Bravo publicó una foto junto al mensaje “¡Justicia ya! Pena de muerte para ese mierda ahora!”.



Si bien la mayoría de sus seguidores la apoyaron, hubo una persona que le pidió que se calme porque “no eres alguien mediático, pero sí la mujer de alguien que sí lo es y puede perjudicar su imagen”.

Pardo no se quedó callada ante el comentario, y respondió duramente: “¿Que me calme? Soy madre de 4 niños y este ser humano estaba libre. Se me aprieta el corazón a mí y miles de personas, el sufrimiento de esa niñita (tengo una de la misma edad). ¿Y tú me pides calma?”. Para luego aclarar que “me llamo Carla Daniela Pardo Lizana. No señora de…”