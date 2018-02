Ministra Pascual condena agresión a mujer torturada en Barrio Yungay

La ministra del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género, Claudia Pascual, condenó la agresión vivida por una mujer de 38 años, quien habría sido torturada por su pareja durante esta madrugada en el Barrio Yungay, tras lo que se activó una intensa búsqueda del agresor, la que permitió su detención durante esta tarde.

“Condenamos este nuevo hecho de violencia contra una mujer en el Barrio Yungay, solidarizamos con ella y es por eso es que a través del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género en su dirección Metropolitana ya se han activado los protocolos, hemos tomado contacto con ella en el hospital para ofrecer el apoyo legal y la ayuda psicosocial necesaria durante el proceso reparatorio que le tocará vivir”, manifestó la ministra.

Ver también: Detuvieron al agresor de mujer en galpón: estaba escondido en el entretecho

A ello, Pascual añadió que como país “debemos erradicar este tipo de prácticas, lo hemos dicho más de una vez, no puede ser que las mujeres sigan viviendo violencia y en este caso tortura como lo que hemos conocido hoy”.

“La violencia machista tiene que parar en nuestro país y eso solo ocurrirá con el compromiso de todas y todos por un verdadero cambio en la forma de cómo nos relacionamos las mujeres y los hombres, en este caso en particular de cómo los hombres tienen un nuevo trato con las mujeres, donde establezcamos relaciones de pareja donde no haya control, donde no haya menosprecio, donde no se vulnere la integridad física, donde los hombres no se sientan dueños de nuestras vidas”, indicó la autoridad.

Además, la secretaria de Estado hizo un llamado a las mujeres y sus entornos a solicitar orientación y apoyo institucional a través del teléfono 800 104 008 de atención gratuita, las 24 horas del día y los 365 días de la semana, para brindar orientación y derivación en casos de violencia contra las mujeres. Igualmente, instó a acudir a todos los servicios de seguridad pública dispuestos para la denuncia e investigación de estos dramáticos casos.

“Quiero plantear nuevamente que la violencia contra las mujeres no se puede tolerar en ninguna de sus formas y, en este sentido, poder actuar y en el caso de hoy prestando el apoyo a la mujer, llamando a Carabineros, llevándola al hospital, sin embargo también aprovechar de decir que debemos evitar tomarnos la justicia por nuestras propias manos, pero sí esa actuación de la comunidad de manera activa ha permitido hoy día estar salvando la vida de una mujer”, sostuvo la ministra Pascual.