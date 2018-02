Operación Huracán: Fiscalía no acogió las diligencias exigidas por el Gobierno

Este lunes, el Gobierno se opuso a la decisión del Ministerio Público de no perseverar en la investigación de la Operación Huracán, pidiendo más diligencias. Sin embargo, Fiscalía las terminó por rechazar.

La idea del Ejecutivo era que el caso siguiera siendo investigado, debido a que la causa “no se encuentra agotada”, según el documento presentado por la Intendencia de La Araucanía en el Juzgado de Garantía de Temuco y citado por La Tercera. Este escrito, además, indica que aún continúan las indagatorias por las presuntas pruebas falsas, señalando que “esta situación a nuestro juicio hace del todo inoportuno que se haya decretado el cierre de la presente investigación (Huracán)”.

Entre las diligencias que pedía el Gobierno estaban solicitar información a Microsoft Corporation, Yahoo y Google sobre “las cuentas asociadas a los imputados y específicamente a las cuentas de correo electrónico, de mensajería electrónica y los servicios de nubes de datos”, junto con pedir que el Laboratorio de Criminalística dela PDI “extraiga, revise y analice la información relativa a los archivos de mensajería contenida en la evidencia”.

Ayer miércoles, la Fiscalía le comunicó a los abogados de la Intendencia de La Araucanía que no se harán más diligencias.

Por su parte, Jorge Abbott señaló que las pericias pueden solicitarse cuando el caso esté abierto o en la audiencia de cierre, “pero si ello no ha ocurrido, no es posible que ningún otro órgano que no sea el Ministerio Público o el tribunal de garantía ordene la realización de diligencias”.