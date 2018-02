Organizaciones de mujeres expresan preocupación por reglamento del aborto

Organizaciones de mujeres expresaron su preocupación por la demora de la Contraloría en la tramitación del reglamento que regula las nuevas prestaciones del aborto en tres causales, que hoy cumplió 42 días sin tener aún la toma de razón.

La ley está vigente desde el 23 de septiembre pasado y las prestaciones son exigibles desde esa fecha, por lo que algunas organizaciones, más allá de sus diferencias frente al aborto, coinciden en la preocupación por la demora en las condiciones que establecerá el Estado para el acompañamiento en instancias ajenas al sistema público de salud.

La ley estableció que “la mujer tendrá derecho a un programa de acompañamiento, tanto en su proceso de discernimiento, como durante el periodo siguiente a la toma de decisión, que comprende el tiempo anterior y posterior al parto o a la interrupción del embarazo, según sea el caso”.

Constanza Saavedra, cofundadora de la agrupación Testimonios por la Vida, indicó que la preocupación radica en que “no sabemos cuáles serán los requisitos para postular y eso nos ha retrasado poder preparar propuestas concretas”.

Asimismo, indicó que “el gobierno se ha encargado de garantizar a la mujer y asegurar la prestación del aborto, pero no otra, a la cual tienen el mismo derecho, que es el acompañamiento. Nos inquieta que las mujeres puedan no estar eligiendo libremente, porque no se le están ofreciendo opciones”.

Por su parte, Débora Solis, directora de la Asociación Chilena de Protección a la Familia (Aprofa), señaló a un medio nacional que “al no haber un reglamento vigente, inhabilita a un montón de usuarias que podrían acceder a la ley, ya que existen prestadores de servicio que argumentando la inexistencia del reglamento obstaculizan el ejercicio de este derecho”.

“Para las organizaciones de la sociedad civil que somos prestadores del servicio, el reglamento es vital porque es el instrumento que va a señalar con claridad cuáles son los márgenes de actuación de organizaciones como la nuestra”, añadió.

Desde la Corporación por los derechos sexuales y reproductivos Miles Chile, su directora, Claudia Dides, se enfocó en la falta de participación ciudadana que tuvo la elaboración de la normativa y por otro lado en los tiempos transcurridos desde la promulgación de la ley.

“En ningún momento hemos sido citados para participar del reglamento, lo que sí nos ha pasado en otras oportunidades, con otras leyes”, expresó.

Asimismo, explicó que “al gobierno le queda hasta el 11 de marzo y aún no contamos con reglamento. Hemos conocido más por los medios de comunicación que por la voz directa, lo que es preocupante porque no sabemos cómo será la participación al respecto”.

Dides añadió que “teníamos entendido que aquellas organizaciones que están a favor y en contra igual podrían participar, como debe ser en el marco de una democracia, pero no tener claridad a pocas semanas genera incertidumbre, lo que no es bueno ni para el Minsal ni para los grupos de trabajo, ni para la sociedad civil y menos para las mujeres que desconocen los protocolos”.

Por su parte, Verónica Hoffman, directora ejecutiva de Fundación Chile Unido, indicó que “no hay conocimiento de lo que se está definiendo y planteando el reglamento. En él se incorporó que la mujer recibiría información veraz al respecto, por lo tanto debiera estar vigente”.

En tanto, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, agregó que “hay que entender que esta ley va a tener un proceso de instalación que no va a ser inmediato. Y que van existir una serie de procesos complejos y que esto está recién comenzando”. Siches agregó que “los documentos ya ingresaron y lo que resta, más que crear ansiedad, es esperar su publicación”.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud señalaron brevemente que el reglamento continúa en Contraloría para su revisión.