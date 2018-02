Alcalde hizo gestiones con TVS para que tren de alta velocidad pase por Curacaví

A principios de año, el consorcio internacional chino-chileno TVS presentó al Ejecutivo el proyecto de construcción de un tren de alta velocidad para conectar Santiago – Valparaíso en tan solo 45 minutos.

A raíz de esto, el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, realizó todas las gestiones para concretar una reunión con el director general de TVS, Álvaro González, quien le presentó en detalle el proyecto.

Este no tiene contemplado, en su diseño original, pasar por Curacaví ni ningún otro pueblo entre la capital y Valparaíso, de hecho, la llamada estación Casablanca no se encuentra emplazada precisamente en el centro urbano sino a las afueras de la comuna, no obstante, la idea es poder proyectar desde ese punto futuras conexiones a otras localidades del sector.

“Nosotros tenemos la mejor voluntad para que el tren pase por Curacaví, que desde siempre ha tenido una tradición de paso y descanso entre la capital y el puerto. Entendiendo que no está contemplada una estación en la comuna, durante los próximos meses trabajaremos para mostrarle a TVS las ventajas de construir un ramal que llegue a nuestros hogares”, comentó el alcalde Barros.

El edil agregó además que “tuvimos una buena acogida por parte del consorcio, pues destacaron su intención de brindar un servicio de movilización a varios sectores circundantes de la línea férrea principal que se busca construir”.

Finalmente, con el objetivo de motivar al consorcio a estudiar la factibilidad de un ramal en Curacaví, el alcalde junto al municipio le entregará información relevante al proyecto, acerca de las proyecciones de población y de desarrollo urbano de la comuna.