SernamEG Tarapacá interpondrá querella contra exconviviente que agredió a mujer

El Servicio Nacional de la Mujer de Tarapacá, confirmó la presentación de una querella por el delito de lesiones menos graves y desacato en contexto de violencia intrafamiliar, en respaldo a una mujer -no identificada- que fue agredida en su lugar de trabajo (Edificio Agua Marina, Iquique) por su ex conviviente,

La directora de SernamEG Tarapacá, Pamela Hernández, manifestó que la coordinación entre los dispositivos de la institución, la Unidad de Violencia Contra las Mujeres, el Centro de la Mujer y la activación del Protocolo de Femicidio, permitió atender, asesorar y acoger todos los antecedentes de lo sucedido.

“Claramente este hecho de violencia no se puede permitir, en especial porque el imputado por la agresión tenía denuncias anteriores y orden de no acercarse a su ex conviviente, por lo que rechazamos de plano todo lo ocurrido. Es importante señalar que nuestros profesionales han estado en constante comunicación con ella, con el objetivo de darle la seguridad y tranquilidad, de que la vamos apoyar en todo lo que necesite dentro de este proceso”, sostuvo Hernández.

Por lo mismo, envió un mensaje a la comunidad nortina a denunciar y no ser testigos silenciosos de hechos de violencia contra la mujer.

“La responsabilidad de frenar este mal social es un compromiso de todos/as, y ante cualquier duda existe el Fono de Orientación e Información 800 104 008, gratuito y reservado, el cual atiende las 24 horas del día”, dijo.

Por su parte, el abogado de Femicidio y Casos de Connotación Pública del SernamEG, Eduardo Reyes, mencionó que se iniciarán los procedimientos respectivos para concretar a la brevedad este recurso legal contra el imputado.

“Efectivamente, nos hemos reunido con ella y ha aceptado nuestro patrocinio, por lo que vamos a afinar todos los detalles para oficializar este recurso legal, además de recibir nuestro apoyo integral y reparación psicosocial en los dispositivos de la Unidad de Violencia Contra las Mujeres de SernamEG Tarapacá”.