Formalizan en Licantén a raptor de Emmelyn por “sustracción de menores”

José Navarro Labbé (31), autor del secuestro de la menor Emmelyn Canales, ingresó al tribunal de Licantén para la audiencia de formalización a las 15:00 horas por el delito de sustracción de menores.

El imputado arriesgaría una pena máxima de 20 años de cárcel por este delito.

Fue cerca de las 13.30 horas que Navarro salió desde el centro penitenciario de Rancagua, llegando al mencionado tribunal al interior de un furgón policial con fuerte resguardo de personal de Carabineros.

Cabe destacar que la audiencia será a puertas cerradas y sin cobertura de prensa, con el fin de resguardar el secreto de la investigación y evitar la propagación de trascendidos. Se estima que durará hasta pasadas las 18 horas.

Esta mañana, el abogado Esteban Arévalo, defensor de Navarro se refirió al delito por el que éste será formalizado señalando que “hay matices” y “causales de justificación que hay que tener en cuenta” y que se dan, “por ejemplo, si usted ve que un niño está en situación de vulnerabilidad y usted lo toma, se lo lleva y más adelante lo entrega a la policía. (Ahí) no hay ningún delito”, según comentó a radio Cooperativa.

El profesional también sostuvo que debido a características de su personalidad, es posible que su defendido no vea sus actos como propios de delito.

“Tenemos que pensar que él no ve el mundo como lo vemos nosotros. Desde ese punto de vista, hay que medir las situaciones, apuntar a lo que él quería y, al parecer –yo no puedo saberlo, porque no tengo mayores antecedentes- su intención fue darle protección a la niña (…) Con la información preliminar que hay, pensar que la niña estaba en riesgo no es algo aventurado”, dijo.

“Estamos hablando de un contexto de ruralidad, un contexto en que eventualmente Navarro habría cometido un error, condicionado por sus características culturales… Para él estar en el bosque era algo natural, él no estimaba que le estuviera causando algún daño a la niña estando en el bosque… Quizás creyó que era la opción correcta”, agregó el profesional.