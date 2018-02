Operación Huracán: perito carabinero alertó anormalidades en textos de WhatsApp

Uno de los carabineros de la Unidad de Inteligencia Operativa Especializada (UIOE) de Temuco, que estuvo a cargo de la “Operación Huracán”, advirtió a sus superiores que el formato txt de los mensajes interceptados a los imputados no correspondía a un archivo de WhatsApp.

Según consigna La Tercera, se trata del perito Manuel Cavieres Gonzáles, quien declaró ante la fiscalía y la PDI el 7 de febrero pasado, en su calidad de miembro del equipo de Inteligencia de la institución en La Araucanía que trabajó en la extracción e información de la evidencia incautada en la “Operación Huracán”.

El diario destaca que Cavieres sostuvo ante los fiscales que le “llamó la atención” el formato en el cual estaban registradas las conversaciones entre los imputados del caso.

“En mi experiencia de perito, ese archivo txt no corresponde a un archivo de WhatsApp. No tengo experiencia en Telegram, por lo tanto, no estoy en condiciones de afirmar lo mismo”, señaló en su declaración judicial.

Además, afirmó que alertó de esta situación al jefe de la unidad, el mayor Patricio Marín Lazo. “Cuando el trabajo pericial estaba prácticamente concluido, entre el 20 y el 25 de octubre de 2017, sostuvimos una reunión todos los peritos con el mayor Patricio Marín Lazo, reunión en la que participamos todos los peritos salvo Marvin Marín, que se encontraba de vacaciones. La reunión se realizó en la oficina de mi mayor en el segundo piso de las dependencias de la UIOE”.

“Durante la reunión informé personalmente todo lo que habíamos realizado, y le comenté, a partir de lo hablado con Vásquez y los demás peritos, lo anormal que era haber encontrado archivos txt sin formato en algunos teléfonos. Sin embargo, el mayor Marín afirmó lo siguiente: ‘pero estaba en el teléfono’. Yo me limité a contestar que sí, y no había más margen para analizar el asunto con él”, añadió.

El policía agregó que “hasta el momento no puedo dar una respuesta a la forma como llegó al teléfono periciado. El archivo txt que yo vi, efectivamente pensando mal alguien podría pensar que ese archivo fue implantado en el teléfono, pero no tengo la capacidad de decir que eso ocurrió. No tengo explicación de la forma como llegó este archivo al teléfono”.

Los mensajes de WhatssApp supuestamente fueron extraídos de los celulares de los imputados mediante el programa espía Antorcha, creado por el ingeniero Álex Smith, asesor de la UIOE y uno de los siete imputados por la presunta adulteración de evidencia en la “Operación Huracán”.