Caso Caval: abogado de Dávalos confirmó conversaciones para salida alternativa

El abogado Carlos Fierro, defensor de Sebastián Dávalos, informó que la Corte Suprema no alcanzará a revisar hoy el sobreseimiento definitivo del hijo de la Presidenta Michelle Bachelet en la arista principal del caso Caval.

Mientras esperaba conocer la tabla de hoy en la Segunda Sala Penal, el abogado Fierro confirmó que ha habido acercamientos con la Fiscalía Regional de O’Higgins para buscar una salida alternativa, pero declinó entregar mayores detalles.

“Ha habido conversaciones con la fiscalía, eso no es ningún misterio, sin embargo los detalles me parece impertinente mencionarlos, mientras no hay un acuerdo, pero efectivamente han habido acercamientos de parte de la fiscalía y de nosotros también”, señaló.

Este miércoles, la Sala Penal de la Corte Suprema revisaría el recurso de queja presentado por la Fiscalía Regional de O’Higgins para mantener abierta la investigación contra Dávalos en la arista principal. Sin embargo, la vista apareció en el lugar N° 15, postergada por otras causas.

La fiscalía regional presentó un recurso en contra del fallo del 2 de enero pasado de la Corte de Apelaciones de Rancagua, que sobreseyó definitivamente a Dávalos. A su vez, el tribunal de alzada había revocado el fallo del Juzgado de Garantía de Rancagua, del 18 de diciembre, que había rechazado el sobreseimiento.