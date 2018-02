Operación Huracán: fiscal Palma dice que no ha pedido peritajes al FBI

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien asumió todas las investigaciones relacionadas con la “Operación Huracán”, afirmó que no ha solicitado ninguna diligencia al FBI y enfatizó las diferencias de su indagatoria penal con el sumario administrativo de Carabineros

“En el marco de la investigación penal, no he dispuesto ninguna diligencia con el FBI. Carabineros está realizando una investigación administrativa que es distinta a una investigación penal. Y en mi indagatoria no he dispuesto ninguna diligencia con el FBI”, declaró el fiscal.

Añadió que el objetivo principal de su investigación es “determinar si hubo alteración de la evidencia, ese es el delito”. Y acerca del polémico programa espía Antorcha, señaló que “no he visto una materialización de la existencia del software”.

Consultado si hay otros civiles involucrados, además de Álex Smith, creador del porgrama espía, respondió que “no puedo descartar nada, hoy existen varias personas que están siendo investigadas y que tienen el rótulo como imputados en el marco de las querellas y denuncias que se han presentado y que son varias”.