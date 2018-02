Operación Huracán: General Villalobos llamó a retiro a tres funcionarios

El general director de Carabineros, Bruno Villalobos, llamó a retiro al actual General, Marcelo Teuber, al Mayor Patricio Marín, al capitán Leonardo Osses y terminar el contrato con Alex Smith.

“Aquí tenemos una verdad administrativa y una verdad judicial. Me reuní con el general Pineda y he hecho diligencias que me hacen tomar una dura decisión”, comunicó Villalobos.

Cabe destacar que Teuber era el jefe de la Unidad de Inteligencia en La Araucanía, mientras que Smith fue el creador del software “Antorcha”, que fue usado en la supuestas intercepciones telefónicas a los comuneros mapuches.