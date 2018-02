Parlamentarios piden a Gobierno y Carabineros transparentar llamados a retiro

Parlamentarios de distintas tendencias pidieron al Gobierno y a Carabineros transparentar las razones del llamado a retiro de tres altos oficiales, entre ellos un general, y la desvinculación del creador del programa Antorcha por sus responsabilidades en la “Operación Huracán”.

Ayer, el general director Bruno Villalobos dio a conocer los resultados del sumario interno e informó de la baja por “hechos administrativos” del general Marcelo Teuber, jefe de la Unidad de Inteligencia de La Araucanía al momento de efectuarse la “Operación Huracán” y actual jefe de Control y Orden Público de la IX Región.

Además, comunicó la baja del mayor Patricio Marín, hasta hoy jefe de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial de Temuco, y del capitán Leonardo Osses, segundo al mando de la UIOE. Ambos eran los subalternos de Teuber al momento de los hechos.

Villalobos también informó que se puso término a la asesoría del ingeniero Alex Smith, creador del programa espía “Antorcha”, el que se habría usado para las interceptaciones de mensajes de WhatsApp e Instagram a los ocho imputados en la “Operación Huracán” fue fueron sobreseídos.

El diputado socialista Juan Luis Castro declaró a El Mercurio que “este nuevo escenario amerita que se diga por parte de Carabineros la verdadera razón de estas desvinculaciones y cuál es la falta que reconocen, porque esta desvinculación significa ya admitir la culpa”.

Por su parte, el senador socialista señaló al diario que “debe haber argumentos verdaderamente fundados para tomar una decisión de este tipo. Es algo gravísimo lo que ha ocurrido. Se tienen que dar a conocer las razones, ellos verán el momento, pero se deben dar a conocer. La opinión pública y todos deberían conocer las razones”.

En tanto, el diputado DC Matías Walker dijo que “el general director de Carabineros, probablemente, ya ha expresado las razones y las explicaciones a su superior en un régimen democrático, que es el Ministerio del Interior, y sería recomendable que el Ministerio del Interior transparentara cuáles fueron esas razones”.

Asimismo, el presidente de Evópoli y diputado electo, Francisco Undurraga, declaró a El Mercurio que “las explicaciones del general director de Carabineros no son satisfactorias; lo que nosotros necesitamos es transparencia absoluta. Aquí hay que actuar con transparencia y si transparencia es sacar tres personas y no decir por qué se están sacando sino por cosas administrativas, a mí me parece del todo insuficiente”.

Por su parte, el senador UDI Juan Antonio Coloma dijo que “entiendo que es el primer paso, que después tendrá que seguir con una explicación más clara respecto de las razones para esto”, mientras que su par de RN, Francisco Chahuán, indicó que “es importante que se clarifiquen las razones que tuvo el general Villalobos para desvincular a miembros del alto mando”.