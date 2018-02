"Amnistía migratoria" fue la consigna de la marcha de inmigrantes a La Moneda

A un costado de la Catedral de Santiago comenzó la manifestación de miles de extranjeros, convocada por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. La marcha llegó hasta el palacio de La Moneda y espera convencer al Gobierno de regularizar la situación de los miles de extranjeros que residen y trabajan en el país de manera irregular.

“Amnistía migratoria, necesaria para todos”, decía uno de los carteles que se dejaron ver en la movilización que avanzó hasta la Plaza de la Constitución, frente al palacio de Gobierno, donde se realizaron discursos y actos culturales.

En la manifestación, según reporta Radio Cooperativa, se explicó que en 2015 se le entregó una minuta al Gobierno con una serie de peticiones. Estas no han sido tomadas en cuenta por el Ejecutivo, acusaron los asistentes.

Roberto Noriega, ex presidente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, comentó que la marcha está motivada por la “falta la decisión, la voluntad de este Gobierno de poder afrontar esta situación”. Y agregó: “Si este Gobierno, que todavía es gobierno hasta marzo, no toma la medida, nosotros vamos a continuar porque acá no paramos ni un solo día”.

“Nosotros vamos a marchar una y otra vez hasta lograr el objetivo, que es la amnistía migratoria”, sostuvo Noriega.