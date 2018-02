Ex abogado de frentista Palma Salamanca ve difícil que sea extraditado

El 22 de febrero, la Sala Penal de la Corte Suprema analizaría la solicitud de extradición a Francia de Ricardo Palma Salamanca, el ex frentista condenado a cadena perpetua por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.

Sin embargo, quien ve difícil esa opción es el ex abogado de Palma Salamanca, Alberto Espinoza, quien explica que en Francia el delito más grave prescribe a los 20 años.

Según su análisis, los requisitos básicos cuando no hay un tratado de extradición entre los países son “que el delito no sea político, que la pena asignada sea superior a un año, que no esté prescrito, y que el delito exista tanto en Chile como en Francia. Aquí se cumplen todos los requisitos, salvo el del tema de la prescripción”. Explica que esto es sin perjuicio de que en nuestro país no esté extinguida la acción penal.

“Aquí en Chile, la fiscal dijo que no está prescrito, porque en realidad son 15 años pero como ha estado afuera del país (fugado), se debe considerar cada día fuera por dos. A diferencia de Chile, en Francia no existe esto de aumentar los plazos, en Francia son 20 años y punto”, detalla Espinoza.

En tanto, el ministro Mario Carroza cree que la extradición sí se llevará a cabo: “El abogado tiene su propia interpretación. Su la extradición la solicitas, es porque acá tienes que venir a cumplir una condena, Francia no tendría por qué hacer este tipo de análisis sobre la prescripción, porque se supone que la Corte Suprema de acá lo analizó”.