Vocera del tribunal francés confirma que Palma Salamanca pidió "derecho a asilo"

“Brindó garantías de que tiene un domicilio en Francia (…). Todos los días se deberá presentar en la comisaría para indicar su presencia. No puede salir de territorio francés”. Esas fueron las palabras de la magistrada y portavoz de la Corte de Apelaciones de París, Marie Grosset, para referirse a Ricardo Palma Salamanca.

El ex frentista condenado a cadena perpetua por el crimen de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, fue ayer dejado en libertad provisional y firma mensual en París, luego de haber sido detenido en aquella nación el jueves.

La portavoz confirmó que Palma Salamanca durante la audiencia “pidió el derecho a asilo”, haciendo referencia a la protección que otorga el Estado francés a quienes son perseguidos por las autoridades de su país de origen.

“La justicia francesa va a contactar a las autoridades de Chile y luego decidirá si será extraditado, pero eso será en una segunda etapa, cuando tenga su audiencia en marzo”, continuó la vocera del tribunal.

Sobre esta petición de Salamanca, el abogado de la familia de Jaime Guzmán, Luis Hermosilla, indicó: “A mí me parece que el asilo es una situación noble a la cual él no tiene derecho. Él es un condenado por dos delitos graves de terrorismo y que, además, ahora se encontraba en territorio francés con identidad falsa y al mismo tiempo huyendo de México, donde había cometido también delitos graves, como secuestros. Esta persona no tiene derecho a asilo a mi entender”.