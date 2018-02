Adopciones irregulares: más de 400 niños fueron recibidos por familias de EE.UU.

Más de 400 niños de los 525 casos de adopciones irregulares que investiga el ministro Mario Carroza fueron entregados a matrimonios de Estados Unidos. Esto es parte de la información que tenía en su poder la asistente social Telma Uribe, hoy de 96 años, investigada en los hechos revelados ayer por La Tercera. La indagatoria está en manos de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI.

La mujer, denunciada el año pasado por una mujer que busca a su familia biológica, tuvo una activa vinculación con diversos organismos internacionales que facilitaban las adopciones a familias extranjeras. Este lunes, La Tercera especificó que se trata de 525 niños entregados en adopción a familias extranjeras entre 1950 y 2001, no sólo durante las décadas del 70 y 80, como se informó ayer.

El ministro en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Mario Carroza, investiga irregularidades en estos procesos, e incluso una presunta sustracción de menores. Y los peritajes realizados hasta el momento a la información incautada a la mujer mostraron que 432 menores fueron adoptados por familias de EE.UU.

En la búsqueda de las instituciones ligadas a la recepción de los niños en el extranjero, no sólo en EE.UU.,en 317 casos no se pudo determinar qué organismo participó en la adopción. En los que sí fue posible identificarlas, se pudo determinar que 206 niños adoptados están vinculados a la estadounidense The American Adoption Agency.

Luego le sigue Evangelical Adoption and Family Service, con 22 casos; New York Study Service, con 11; International Adoptions, Inc., con 4; Catholic Charities of Richmond, en 3; Today’s Family, Inc., en 3; Homestudies, Inc., con 2, y La Familie Adoptive Belge (Bélgica), con 2 adopciones, entre otras. En total se identificaron 15 organismos internacionales.