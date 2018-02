José Miguel Insulza por Palma Salamanca: "Lo que corresponde es que Chile pida la extradición para que termine de cumplir su pena"

El senador electo José Miguel Insulza converso con La Gran Mañana Interactiva sobre diversos temas de actualidad nacional, como Operación Huracán, la detención de Ricardo Palma Salamanca, la demanda marítima en La Haya y el futuro del PS como oposición.

Sobre Operación Huracán: “Es raro que entre autoridades públicas, que supuestamente deben colaborar unos con otros, estas cosas estallen cuando salen a la prensa y no haya habido ningún diálogo entre las autoridades antes. Cuando se empezó a sospechar que las evidencias no son reales, por qué no hubo un diálogo interno entre las autoridades”.

Sobre demanda marítima de La Haya: “Los jueces no viven en el aire, están en el mismo mundo que nosotros y conocen estas cosas, pero francamente, a los actos publicitarios no le dan el peso que el señor Morales cree”.

Sobre detención de Ricardo Palma Salamanca: “Esto ocurrió en democracia, por lo tanto lo que corresponde es que Chile pida la extradición para que se termine de cumplir la pena de un delito por el cual ya fue condenado”.