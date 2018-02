Ministra Delpiano califica de absurdo el rechazo a textos escolares

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, calificó como absurda la decisión de 11 establecimientos del país de rechazar los textos escolares gratuitos, dispuestos para un total de 10.800 recintos municipales y particulares subvencionados.

Los planteles en cuestión son el colegio Galileo de Quillota, colegio Diego Thompson de Valparaíso, la escuela Eduardo Machado Corsi de Constitución, el colegio Aquelarre de Teno, la escuela Particular Saint George de Angol, el colegio particular Josefino Santísima Trinidad de Providencia, la escuela básica Celei de Lo Prado y la escuela Particular Traitraico de Panguipulli).

A éstos se suman los establecimientos fiscales escuela rural Quenu de Calbuco, la escuela rural Teguel de Dalcahue y la escuela básica Qhapaq Kuna de Quinta Normal.

“Es realmente absurdo, por no decir abusivo que se le exija a los padres de familia otros textos que los que está entregando el Ministerio de Educación y que estamos financiando entre todos los chilenos para apoyar la mejor educación de nuestros niños”, señaló al respecto la titular de Educación.

Cabe indicar que aquellos padres y apoderados que pertenezcan a estos colegios, deberán realizar un gasto adicional por textos escolares de entre 160 y 180 mil pesos por cada alumno.

En total, el ministerio entregará 18 millones de libros, los que beneficiarán a más de 3 millones de estudiantes de establecimientos municipales y particulares subvencionados.