Heraldo Muñoz llamó al gobierno boliviano a no censurar los alegatos de Chile

Tras el segundo día de reuniones con el equipo jurídico que representa a Chile en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el canciller Heraldo Muñoz llamó a las autoridades bolivianas a no censurar los argumentos chilenos en sus medios de comunicación.

Esto, debido a que en los alegatos de la denominada “objeción preliminar”, en mayo de 2015, la televisión boliviana no transmitió la intervención chilena.

“Así lo dijo la ministra de Comunicaciones de la época, que el pueblo no tenía por qué ver cosas que no le interesaban”, señaló el canciller desde París, agregando que “esperamos que esta vez no haya censura para los argumentos de Chile en la televisión boliviana, y los bolivianos puedan saber por qué argumentamos lo que argumentamos, sobre la base jurídica, histórica y política”.

Además, indicó que el equipo afina con “tranquilidad” los argumentos que se expondrán en los alegatos que comienzan el 19 de marzo en los Países Bajos.