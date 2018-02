Arzobispo Scicluna envió mensaje de agradecimiento desde la clínica

A través de su cuenta de Twitter, @BishopScicluna, el arzobispo de Malta, Charles Scicluna expresó sus agradecimientos a todas las personas que expresaron su preocupación y rezaron por él, tras experimentar una inflamación en la vesícula que obligó a su internación en una clínica.

Scicluna fue operado ayer en la Clínica UC San Carlos de Apoquindo, donde ingresó a las 21 horas del miércoles, ebido a un dolor abdominal que venía presentando en los días previos.

Luego de ser evaluado por un equipo médico se le diagnosticó una probable colecistitis aguda, es decir, un problema agudo de la vesícula, ee le realizaron varios exámenes que confirmaron el diagnóstico y luego fue sometido a una cirugía laparoscópica para extirpar la vesícula.

El reposo del arzobispo de Malta deberá extenderse en la clínica entre 48 a 72 horas, y recibió indicaciones de no viajar este viernes, como lo tenía previsto.

El proceso de escucha a los denunciantes del obispo de Osorno, Juan Barros, quedó en manos del sacerdote español Jordi Bertomeu.

A heartfelt “Thank you” to all those who have kindly expressed their support and generously offered their prayers as I continue in my recovery. God bless! (Photo with Maltese Missionary in Chile, Fr Henry Balzan, and with Bishop +Celestino of Copiapó) pic.twitter.com/lqD0NOCDRg

— Bishop CJ Scicluna (@BishopScicluna) 22 de febrero de 2018