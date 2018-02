Investigarán casos de adopciones irregulares en el extranjero

El ministro en visita Mario Carroza confirmó que investigará todos los casos de adopciones irregulares que se indicaban en los documentos incautados por la Brigada de Derechos Humanos de la PDI a la asistente social Telma Uribe.

Carroza planteó que “estamos organizando un equipo con el propósito de poder indagar más acerca de estos casos de adopciones. Nosotros incautamos alrededor de 900 fichas, pero los casos concretos, después del peritaje, quedaron en 500 o un poco más”.

“La decisión que he adoptado es que no solamente me voy a circunscribir al tema del año 73 al año 90, sino que la opción que he adoptado es que voy a llegar hasta donde pueda en esclarecer respecto de todos los casos que hayan”, indicó.

Tras ser consultado sobre si recibió información de denuncias por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Carroza recalcó que “tengo que hacer una base de datos que me permita trabajar y saber cuál es el campo con el que contamos y cuál es la situación en la cual podemos trabajar, pero si son parcialidades, que en un momento tengo una información y en otro momento tengo otra información, a mí no me sirve trabajar con algo que esté muy esporádico o que no tenga una consistencia”.