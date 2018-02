Canciller Heraldo Muñoz: La situación en Venezuela "no es una democracia"

A raíz del fracaso del diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición venezolana para buscar la crisis se que vive en ese país, el ministro de Relaciónes Exteriores, Heraldo Muñoz, señaló que en Venezuela no hay una democracia.

“Yo creo que es inútil el calificar a un país si es dictadura o no. Lo concreto es que no es una democracia. No es una democracia como la conocemos, como está establecido en la Gran Carta Democrática de las Américas”, señaló el canciller a El Mercurio.

Además, agregó que Chile “contribuyó en la medida de lo posible” al entendimiento entre gobierno y oposición durante el diálogo en República Dominicana.