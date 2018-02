Corte Suprema habría aprobado pedir a Francia la extradición de Palma Salamanca

La Segunda Sala de la Corte Suprema habría aprobado la solicitud de extradición de Ricardo Palma Salamanca desde Francia. Los alegatos se realizaron el jueves pasado y los ministros dejaron en acuerdo el fallo que se dará a conocer este lunes.

Los ministros aprobaron la petición del juez Mario Carroza para solicitar a Francia la extradición el ex frentista, condenado a doble presidio perpetuo por el homicidio de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards del Río

El plazo final para enviar la petición a París vence el viernes 16 de marzo. La Tercera destaca que, de acuerdo a la legislación francesa, desde que ocurre la detención de la persona, en este caso el 15 de febrero, el Estado requirente debe enviar la petición oficial a través de la Cancillería en 30 días.

Luego de esta aprobación por parte de la Corte Suprema, el ministro Carroza debe enviar los antecedentes al Ministerio de Relaciones Exteriores, entidad encargada de tramitarlo en París.

La audiencia para discutir la extradición se fijó en ese país para el 28 de marzo. Otro de los puntos que se debe zanjar es si Francia le dará asilo a Palma Salamanca, quien lo solicitó cuando fue presentado a los tribunales franceses.

También se deberá resolver a futuro la petición de extradición de Silvia Brzovic, quien era pareja de Palma y también fue detenida en París. El juez Carroza la procesó por el secuestro de Edwards del Río, por lo que la Corte Suprema debe decidir ahora si acepta el envío de la petición de extradición.

La semana pasada, recuerda el diario, algunas agrupaciones locales han manifestado su apoyo a su petición de asilo. “Nosotros queremos hacer un llamado al pueblo francés para que se movilice y que Ricardo (Palma) logre tener el asilo”, dijo Christian Rodríguez, presidente de la Asociación Concepción.

“Yo no soy juez, a mí no me corresponde opinar sobre las acusaciones que pesan sobre él (…). En este momento hay una persona que golpea la puerta de Francia y pide asilo. Esta es una tierra generosa de asilo”, agregó.

Junto a otras organizaciones formaron el Comité de apoyo a Ricardo Palma Salamanca, el que es compuesto por abogados de derechos humanos y agrupaciones de ex presos políticos, entre otros.

En una carta abierta dirigida al presidente francés, Emmanuel Macron, el comité pide que no sea extraditado porque “el proceso y los interrogatorios fueron realizados sin ningún respeto de los derechos humanos y civiles, empleando violencia y tortura”.

Además, en la página Change.org el comité publicó una petición para pedir el asilo de Palma Salamanca, la que hasta el domingo tenía 1.054 firmas. Mientras se espera la audiencia del próximo 28 de marzo, el comité prepara un acto público en París al que asistirá la familia del ex frentista. “Estamos esperando que llegue la hermana y la familia desde Chile”, indica Rodríguez.

Palma y Brzovic son representados por el abogado Jean Pierre Mignard, quien dará una conferencia de prensa en los próximos días.