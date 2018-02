Machi Linconao recurre al PC y denuncia montaje en caso Luchsinger-Mackay

La machi Francisca Linconao aseguró en una conferencia de prensa, sostenida tras reunirse con diputados del Partido Comunista, que en el caso Luchsinger Mackay, en el que ella es una de las acusadas, existen montajes evidentes.

De este modo, garantizó su inocencia y explicó que acudió a la sede del PC, con el objetivo de buscar ayuda, pues su intención es denunciar esta situación incluso con organismos internacionales.

“De esos montajes yo ya había salido absuelta, y después, el 30 de marzo, la PDI me saca a las 3 de la mañana de mi cama y me llevan a tribunales y me mandan a la cárcel. Estuve 10 meses encarcelada, pero soy una persona inocente no tengo nada que ver con la muerte de Luchsinger -Mackay”, señaló, añadiendo que desde los 16 años, en momentos en que se iniciaba como líder espiritual mapuche, conoció al matrimonio, el cual visitaba su hogar.

Junto a ello, hizo un llamado a denunciar el montaje de Carabineros y la PDI. “Y a eso vengo, para conversar con esta gente, con los diputados. No puede quedar así, lo mismo que en el Caso Huracán. Son los mismos carabineros los que están actuando“, expresó.

Por otra parte, Linconao indicó que demandó al Estado tras el primer allanamiento a su casa, “y el juzgado decidió condenar al Estado con 30 millones de pesos, y ahora se demoraron más de un año para dar una respuesta y decir que actuaron bien. Pero yo los voy a demandar ante la ONU”.

Uno de los legisladores presentes, Lautaro Carmona, respaldó las declaraciones de la machi, señalando que ella “es una víctima de una operación y que las fuerzas policiales deben hacerse cargo”.