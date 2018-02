Mayol buscará "restablecer el imperio del Estado de Derecho" en La Araucanía

También habló sobre la Operación Huracán, considerando que “hay una situación casi patética entre la policía y el Ministerio Público”.

El próximo intendente de La Araucanía, Luis Mayol, se reunió con el Presidente electo Sebastián Piñera donde abordaron los temas más importante de la región. Una de ellas fue los diversos ataques incendiarios que ocurren en la la zona.

“Llego con la postura que tiene el Presidente de la República, que son las instrucciones que me ha dado, que es restablecer el imperio del Estado de Derecho,permitir que en esa región la ciudadanía pueda vivir en tranquilidad, pueda vivir en paz”, comentó Mayol.

El caso de la Operación Huracán fue otro de los puntos tratados y el ex ministro de Agricultura manifestó que “si me quiere preguntar sobre lo que ocurre hoy día, diría que hay una situación casi patética entre la policía y el Ministerio Público, hay una discusión que está en los tribunales y eso no le hace bien ni al país ni a la región”.