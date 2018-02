Andrés Jouannet, ex intendente de La Araucanía: "En mi periodo disminuimos la violencia rural"

“Francisco Huenchumilla puso un punto con respecto a La Araucanaía, era una región invisibilizada en muchos términos y él puso en su discurso el problema político, el problema del no reconocimiento de nuestro pueblo”.

“En mi periodo se quemó un camión dos o tres semanas después de que había asumido y a partir de ahí no hubo más, no porque no se quiso hacer, en varios veces trataron (…) la propia multigremial, en el periodo en que fui intendente, reconoció que habíamos disminuidos en un 50%, con respecto al año anterior, todos los hechos de violencia rural”.

“Yo tenía coordinación con las policías y con gente perjudicada por la violencia rural a lo menos dos veces por semana, también coordinamos con la Fiscalía. Nosotros como Gobierno no somos órgano persecutor, lo que tenemos que hacer es precaver para que efectivamente el delito no ocurra y por tanto entregar los elementos a las policías para que hagan su trabajo de la mejor manera”.