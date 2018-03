"Esto realmente me superó": El duro reclamo de una joven discapacitada a un popular mall capitalino

La tenista paralímpica y modelo María Paz Díaz se llevó una desagradable sorpresa en el estacionamiento de un popular mall capitalino.

A través de su cuenta de Facebook. Díaz publicó una fotografía en la que se puede ver cómo la administración del centro comercial ocupó el estacionamiento para discapacitados con cajas de pago.

“Creí haberlo visto todo, pero esto realmente me superó”, comenzó relatando. “He luchado incansablemente para que esta sociedad nos respete y para que la inclusión sea verdadera, pero esto? Me superó, me siento pasada a llegar y sé que mis pares también”, agregó.

Finalmente catalogó el hecho como “una burla” y pidió a sus amigos y seguidores que compartan la publicación “para que esto no quede así”.

A través de una declaración pública, el centro comercial pidió disculpas y reconoció el error, y aseguró que cuentan “con un mayor número de estacionamientos para personas con discapacidad de lo que exige la ley”.

Además, indicaron que “quedaron instalados los dos cajeros y reubicados a su costado dos estacionamientos para personas con discapacidad”.