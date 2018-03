Francisco Huenchumilla y violencia en La Araucanía: "Este Gobierno se va en punto cero"

“El Estado no ha sabido encarar la situación que se vive en La Araucanía porque entregar a los tribunales la solución de un problema político es el peor error que hemos cometido en 20 años (…). Seguimos con violencia, siguen los delitos, no hay responsables y los Gobiernos no han entendido que el camino es la negociación, el diálogo político para salir de la situación en que nos encontramos. Este Gobierno se va en punto cero”.

“Espero que el nuevo Gobierno que llegue aprenda la lección de que no podemos hacer más de lo mismo. Todo esto tendrá que aclararse”.

“Desde el punto de vista político yo digo que estamos en el punto de partida, bajo el objetivo de terminar con la violencia que hay en la región”.