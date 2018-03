Así se están preparando los nuevos diputados para su llegada el 11 de marzo al congreso

Después que en las elecciones vividas en el 2017, los nuevos parlamentarios que ocuparán en anhelado sillón en el Congreso Nacional, se están preparando para su llegada. El próximo 11 de marzo, tres “rostros” nacionales llegarán por primera vez al estaño:los exrostros televisivos Pamela Jiles y Andrés Longton, y ka exatleta Erika Olivera.

En una reciente entrevista publicada por un medio nacional, el actual diputado electo por la Quinta Región, Andrés Longton, ex participantes de Mundos Opuestos, dijo que está preparando un homenaje para su padre: “Iré vestido con un de sus trajes, una de sus corbatas y su reloj”, dijo.

Asimismo, el ex chico reality añadió que “también pondré en mi puesto en el hemiciclo la placa que llevaba su nombre”. Andrés Longton también, estaría repasando la Ley Orgánica del Parlamento, sus reglamentos y el programa presidencial de Sebastián Piñera.

Pamela Jiles, otra de las parlamentarias electas, fue certera diciéndole al programa de CHV, Primer Plano que: ella no obedece a ningún “poderoso”. “Solo mis nietos deciden qué hago, qué digo, cómo legislo y de qué forma quieren que jure”.

Por otra parte, Erika Olivera, reveló que no hará nada especial y que está muy tranquila con la llegada del 11 de marzo, a pesar que no descansó estas vacaciones: “Lo que pasa es que en febrero estuvimos en algunos sectores del distrito, en las ferias, agradeciéndoles a la gente el apoyo que nos dieron en el mes de noviembre”, finalizó la ex atleta, que además señalo que sigue corriendo, pero no tan frecuentemente como antes.