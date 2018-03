Histórico: "Una mujer fantástica" se queda con el Oscar en la categoría "mejor película extranjera"

Una Mujer Fantástica lideró el prime de la TV chilena a solo horas de los Premios Oscar Por @el_dinamo 3 de marzo de 2018 La noche de este viernes, @canal13cl estrenó en TV la película “Una mujer fantástica”, dirigido por Sebastián Lelio (@lelioseb) y con las actuaciones de Daniela Vega (@dani.vega.h) y Francisco Reyes (@franciscoreyesmor), junto a un elenco de grandes intérpretes nacionales. La cinta tuvo una alta sintonía, encabezando la audiencia de la franja estelar con 15.2 puntos de promedio online entre las 22:47 y las 0:58 horas y un peak de 19 puntos. En este horario, TVN obtuvo 5.0, Mega 6.4 y CHV 12.2 unidades. Esto ocurre a solo horas de que se lleve a cabo la 90ª edición de los Premios Oscar, ceremonia donde la cinta chilena está nominada a la categoría Mejor Película de habla no inglesa. Junto con eso, Vega oficiará como una de las presentadoras de la noche, marcando un hito nunca antes visto. Una Mujer Fantástica, según 22 de los 30 medios internacionales especializados en el área, correría con ventaja por la estatuilla. Entre ellos está la connotada crítica Cara Buckley de The New York Times, Variety, Indiewire, US Magazine y Vanity Fair, entre otros. Mientras The Guardian señala que se trata de una gran película por “sus profundidades de compasión”, The New York Times destaca que “está infundida de misterio y melodrama, con colores brillantes y sombras emocionales” y Variety aplaude la actuación “dura, expresiva y sutilmente angustiada” de Daniela Vega interpretando a Marina. #sebastianlelio #sonypictures #cinematography #movie #film #santiagodechile #berlininternationalfilmfestival #fabula_prod #danielavega #losangeles #hollywood #afantasticwoman #unamujerfantastica #goya2018 #lgbt #oscars #berlinale #chile #goldenglobes #goldenglobeawards #oscars90 #unamujerfantástica #bestforeignlanguagefilm #trans #transgender #transexual #academyawards #theoscars #90thacademyawards #franciscoreyes

A post shared by Una Mujer Fantástica (@afantasticwoman) on Mar 3, 2018 at 8:53am PST