Natalia Compagnon denuncia “extorsión” y fiscal dice que es “subterfugio”

Natalia Compagnon afirmó que el fiscal Sergio Moya intentó extorsionarla para que aceptara declararse culpable en un juicio abreviado por el caso Caval, a cambio de no formalizar a su esposo, Sebastián Dávalos. La fiscalía negó la acusación.

Al término de la audiencia en que se suspendió por cuarta vez la preparación del juicio oral, la nuera de la Presidenta Michelle Bachelet dijo que el fiscal Moya le hizo el ofrecimiento en frente de sus abogados.

“En su momento, debo reconocer que sí lo pensé, porque después de tres años, claramente, si a ti te dicen lleguemos a un juicio abreviado y a tu marido no lo vamos a formalizar, uno le da la vuelta. Me lo planteó el fiscal Moya y eso es extorsión, si no es extorsión dime qué es”, señaló a la salida del Juzgado de Garantía de Rancagua.

Sin embargo, dijo que lo pensó mejor y concluyó que no correspondía aceptarlo. “Es una vergüenza para el Ministerio Público, que luego de tres años de investigación un fiscal de la República esté coaccionando a un imputado para no tomar cualquier tipo de medida o formalizar o acusar o lo que sea a otra persona”, aseveró.

Por su parte, la fiscal Marcia Allendes, del equipo q ue encabeza el fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, respondió que “la verdad es que a esta altura de la causa ya nada nos sorprende, seguiremos el jueves y entiende el Ministerio Público que los imputados se están valiendo de cualquier subterfugio”.

Añadió que “no es primera vez que han hecho acusaciones en contra de los fiscales que están investigando en la causa, nosotros lo tomamos de la forma que lo quieran manifestar, no se les ha extorsionado, eso no es verdad y si nos vamos a poner a clarificar cada declaración de los imputados, perderíamos mucho tiempo”.

“Queremos pasar a la etapa del juicio oral porque es lo que corresponde. Jamás ofrecimos un procedimiento abreviado a cambio de otra cosa”, concluyó Allendes.