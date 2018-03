Bachelet: "En los momentos más difíciles sentí el respaldo de las mujeres"

La Presidenta Michelle Bachelet celebró hoy el Día de la Mujer en un acto realizado en la explanada de la Municipalidad de Lo Prado, donde homenajeó a la actriz trans Daniela Vega. En su discurso afirmó que en los momentos más duros sintió el respaldo de las mujeres de Chile.

Al iniciar su discurso señaló que este 8 de marzo es “el último en que esté con ustedes como Presidenta de Chile. Pero no será el último como ciudadana”.

Luego, destacó que “la conquista del voto, el avance en derechos sociales y civiles propios de la mujer tienen una historia larga. Es desde esa historia que fuimos capaces de dar nuevos pasos, como el castigo del femicidio o la despenalización del aborto en tres causales”..

“Y, hoy por hoy, no puedo sino rendir un homenaje a esa mujer fantástica que nos llena de orgullo: Daniela Vega”, añadió en medio de los aplausos para la actriz que asistió a la celebración.

Además, la Presidenta mencionó que “prometimos crear y creamos el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que ha hecho un trabajo importantísimo en la formulación de planes y programas orientados a generar los cambios que el país requiere”

También destacó la implementación del Plan Nacional de Acción en Violencia Contra la Mujer, la creación de 20 nuevas Casas de Acogida para dar cobijo a las víctimas de la violencia, y la construcción de seis nuevos centros de la Mujer

“Con el objetivo de empoderar a nuestras compatriotas, decidimos obrar con el ejemplo y elevar significativamente la participación femenina en los directorios de nuestras empresas públicas, la que pasó, en menos de cuatro años, del 5,3% al 42%”, agregó.

Asimismo, recordó la implementación del requisito de equidad de género para la conformación de las listas de candidaturas al Congreso, “medida que nos ha permitido incrementar las mujeres en la Cámara de Diputados del 15 al 22% en la última elección”

“Y no me olvido de que logramos aprobar, después de una larga batalla, la despenalización del aborto en 3 causales. Con esto, el Estado chileno se ha puesto del lado de los países civilizados y ha comenzado a saldar una gran deuda”, enfatizó.

Luego, en la parte más emotiva de su discurso, señaló que “en los momentos más difíciles, cuando más se necesita, sentí el respaldo muchas veces incondicional de las mujeres de mi patria”

“Quiero invitarlas a no bajar los brazos, a no retroceder y seguir trabajando para derribar los prejuicios, erradicar la violencia y garantizar los derechos de todas nuestras compatriotas. Las mujeres no nos rendimos”, añadió.

La mandataria concluyó recordando que “hemos caminado, a pesar de los obstáculos y de los tropiezos, sobre una historia de coraje. De nuestra tenacidad han surgido los logros alcanzados y nuestra perseverancia traerá lo que aún tenemos que conquistar”.