Chile expresa molestia a Cuba por prohibición de ingreso a diputado Bellolio

El canciller Heraldo Muñoz informó hoy que citó al embajador de Cuba en Chile, Jorge Lamadrid, para expresar el malestar del Gobierno por la prohibición de ingresar a la isla que afectó al diputado UDI Jaime Bellolio.

El anuncio lo hizo el ministro en el Hotel Crowne Plaza, Santiago, donde está participando en los actos por la firma del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (Cptpp), por lo cual declinó entregar mayores detalles.

El diputado UDI Jaime Bellolio denunció esta mañana que el gobierno de Cuba le impidió el ingreso al país, por lo cual no pudo abordar en Miami el avión que lo trasladaría a la isla, donde tenía programado participar en la entrega del premio Oswaldo Payá.

“Dictadura Cubana no me permite el ingreso al país. Dieron orden de no embarcarme desde Miami. Esto, en razón de mi participación en entrega de premio Oswaldo Payá, invitado por @RosaMariaPaya en defensa de los ddhh que son sistemáticamente violados en la isla”, escribió el parlamentario en su cuenta de Twitter.

Bellolio tenía programado llegar a las 11.00 horas local de hoy a La Habana, para dirigirse a la casa en que residía el fallecido líder de la oposición al régimen castrista Oswaldo Payá, lugar en el que se realizará la ceremonia de premiación que lleva su nombre y que distingue a distintos personeros por su lucha democrática y por la libertad.