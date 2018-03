Evelyn Matthei: “Los hombres no se dan cuenta, pero pasan a llevar a las mujeres a cada rato”

Con éxito debutó “Ya Era Hora”, conducido por las destacadas periodistas Ximena Torres Cautivo y Virginia Araya.

En esta primera edición y en el marco del Día Internacional de la Mujer, participó la alcaldesa de Providencia y ex Ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, para abordar la importancia de este día y el escenario de la mujer en la actualidad.

“Creo que realmente los hombres no se dan cuenta, pero pasan a llevar a las mujeres a cada rato. Creo que es una cultura, es un tema que no nos vean”, comentó la edil.

Asimismo, recordó que “cuando yo empecé a hablar de economía, todo el mundo creía que era Jorge, mi marido, el que me soplaba. Entonces me di cuenta de que tenía que ser más matea que los demás, hablar solamente de los temas que de verdad sabía mucho y que nadie me pudiera rebatir”.

Para concluir, la alcaldesa aseguró que “la mujer al final tiene cuádruple labor: el cuidado de los enfermo, mantener la casa funcionando, hacerse cargo de los niños y además el trabajo afuera”.