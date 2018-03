Operación Huracán: fiscal dice que delitos denunciados por Carabineros son falsos

El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, quien lleva 11 investigaciones relacionadas con la “Operación Huracán”, informó ayer al Juzgado de Garantía de Temuco que tanto los supuestos delitos terroristas imputados a los 8 detenidos como las supuestas filtraciones a la CAM son hechos falsos, inventados por Carabineros.

Además, según publica La Tercera, en el escrito ingresado al tribunal se pide sobreseer al fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Luis Arroyo, y a la abogada asesora de la fiscalía, Mónica Palma, quienes eran investigados por la Dipolcar por la supuesta filtración de antecedentes.

No sólo eso. De acuerdo a la publicación, el fiscal Palma estaría preparando la formalización del director de Inteligencia de Carabineros, general Gonzalo Blu, autor intelectual de la “Operación Huracán”, que llevó a la detención de 8 personas, imputadas por asociación ilícita terrorista e incendio.

En su nota, La Tercera destaca uno de los párrafos del escrito ingresado por el fiscal Palma al tribunal: “Todos los hechos presuntamente delictivos expuestos en los oficios Nº 202 y 210 de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal de Carabineros NO EXISTIERON”.

Además, agrega el diario, Campos revela en su escrito que todas las diligencias desarrolladas por la fiscalía, secretas hasta hoy, concluyen que los reportes de Inteligencia de Carabineros son falsos tanto en la indagatoria principal del vuelco de “Operación Huracán” como en la arista pos supuesta filtración de información a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI).

El fiscal pidió el sobreseimiento de Palma y Arroyo basándose en la causal de inexistencia del delito (nunca existió violación de secreto ni obstrucción a la investigación) por parte de los miembros del Ministerio Público, y por ende no existe participación. Ahora con estos nuevos peritajes y antecedentes, las defensas de los imputados en la “Operación Huracán” podrán pedir de nuevo su sobreseimiento que fue rechazado hace algunos días por la Corte de Apelaciones de Temuco.

El paso siguiente y casi inmediato a la petición de sobreseimientos, destaca La Tercera, será la solicitud de formalización a los responsables como autores y encubridores de estos documentos de inteligencia falsificados y que llevaron al ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco, Aner Padilla, a dictar medidas intrusivas en el marco de la Ley de Inteligencia.

La imputación estaría dirigida a Álex Smith, personal del Labocar y oficiales de Inteligencia entre quienes se encontraría el general inspector de Carabineros, Gonzalo Blu, quien aparece firmando cada uno de los reportes supuestamente “falsos”, cuya fabricación e implantación de mensajes la Fiscalía buscará acreditar ante tribunales. Sería la primera vez que se formaliza a un alto oficial de la policía uniformada en ejercicio, pues hasta el día de hoy el aludido general está activo.

De lo que ha logrado acreditar hasta el momento la investigación penal dirigida por el fiscal Palma es que no sólo se implantó prueba en los celulares de los comuneros, formalizados por “Operación Huracán”, que en un principio se pensó podían ser textos que se ingresaban a chats que sí pudieran existir al interior de los aparatos. El Ministerio Público también ha llegado a la convicción de que absolutamente todos los textos fueron inoculados en los dispositivos que se incautaron a los comuneros, por ende, los reportes de Inteligencia de Blu en su totalidad habrían sido inventados por personal policial.

En varias partes del escrito del fiscal Carlos Palma se repiten las conclusiones a las que llegaron peritajes internos de la Unidad Especializada de Crimen Organizado de la Fiscalía Nacional y los de la PDI respecto a la acusación que hizo el general de Inteligencia Gonzalo Blu el 11 de diciembre pasado cuando “liberó” ante el fiscal nacional Jorge Abbott información recabada por “Antocha” contra los miembros del Ministerio Público.

“Todos los antecedentes expuestos en los oficios liberados en el oficio N° 202 y 210 de la UIOE son falsos”, dice el escrito que pide agendar audiencia lo que será resuelto en las próximas horas por el tribunal de Garantía.

Entre las pruebas con las que cuenta el fiscal Palma, y detalla el escrito, están las pericias a los celulares del trabajo y personales, además de computadores que fueron incautados por el jefe regional el 26 de diciembre de 2017 al fiscal Luis Arroyo y su abogada asistente Mónica Palma tras la denuncia del general Blu.

Dos pericias distintas, una de un ingeniero de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y Crimen Organizados de la Fiscalía Nacional (Ulddeco) y otra de la PDI, tras extraer la información de los dispositivos electrónicos de Arroyo y Palma, no sólo no hallaron los supuestos chats que había interceptado entre ellos Antorcha, ni tampoco el mensaje dónde supuestamente Palma enviaba a un miembro de la CAM información de la causa “Operación Huracán”. En dichos celulares y computadores no había nada al respecto.

Las pericias concluyen que “se extrajeron los archivos, los que fueron ordenados y almacenados en carpetas separadas y acompañados con sus respectivos reportes. Analizados los archivos, el Informe Policial señala que no se obtuvieron los archivos a los que hace referencia el Oficio Secreto N° 202, de fecha 11 de diciembre de 2017 de la Dirección Nacional de Inteligencia, Drogas e Investigación Criminal, de Carabineros de Chile”.

Además, la Brigada de Investigación Policial Especial (BIPE) solicitó a las compañías telefónicas el tráfico de llamada de la abogada Mónica Palma quien no tuvo ningún contacto telefónico con alguno de los imputados del caso.

De las escuchas telefónicas de la profesional con su jefe, en poder del reporte de Inteligencia, también se descartó el tenor entre ambos de la denuncia que hace Carabineros y junto con no encontrar supuestos mensajes que revelarían una relación entre ambos, la PDI en un segundo informe allegado hace unos días a la causa dice que además no existe registro de información borrada.

La Tercera también menciona que con un programa especial la PDI puede lograr que aun borrándose mensajería esta pueda ser rescatada, y en el caso concreto ni Arroyo ni Palma lo habrían hecho.

En las próximas horas el Juzgado de Garantía de Temuco fijará audiencia para que los antecedentes expuestos en el escrito del fiscal Carlos Palma sean expuestos ante la justicia.