Diputados DC piden reestructurar Carabineros tras renuncia de Villalobos

Coincidiendo en la necesidad de realizar una profunda reestructuración y modernización de Carabineros, “reencauzando la institución en el compromiso de sus objetivos constitucionales”, diputados DC reaccionaron a las renuncias del ahora ex general director de Carabineros, general Bruno Villalobos, y la del ex general de Inteligencia, Gonzalo Bu.

Al respecto, el jefe de la bancada DC, Matías Walker, señaló que “me parece correcto que el presidente haya aceptado la renuncia del General Director de Carabineros; era una decisión que debía adoptar la nueva administración. Ahora, a trabajar por un acuerdo de seguridad: modernización de las policías, tipos penales anti terroristas y ley de inteligencia.

Respecto a la renuncia del general Blu, señaló que “el daño que se hizo a la institución de Carabineros con la fabricación de pruebas de la operación Huracán es inconmensurable.”

En tanto, el subjefe de la bancada DC, Iván Flores, señaló, además, que “los delitos cometidos por altos mandos de Carabineros no han sido casos aislados, como se dijo al principio, o todos pensamos. La verdad es que lo que indica es que hay un sistema que es vulnerable al mal uso y por cierto, cuando se detecta que hay un sistema que no permite en definitiva llevar controles efectivos o hacer las investigaciones que correspondan y a tiempo´ la pregunta que uno se hace es, ¿en qué estuvo en el mando que no lo corrigió a tiempo?”.

“No es solamente el llamado “Pacogate”, no es solamente lo que ha pasado con Huracán; hay otros acontecimientos penosos que hoy día no solo demuestran que Carabineros es vulnerable a los delitos cometidos por los oficiales y en toda una cadena organizada, hay todo un cartel organizado adentro, sino que además, es una institución que no ha sabido corregir estos puntos abiertos y vulnerables y eso es responsabilidad del mando”, agregó.

Flores planteó también que “se demoró mucho el General Villalobos en renunciar: Debió haber renunciado en cuanto se destapó la olla del “Pacogate”, que fue tremendamente penoso para Chile, porque se utilizaron recursos que van para el beneficio de toda la comunidad en términos de seguridad, pero también para los elementos de trabajo y la mejor función de los Carabineros de a pie los recorren las calles, que también se vieron afectados. El general Villalobos debió haber renunciado hace más de un año.”

Por su parte, el diputado DC Gabriel Ascencio, manifestó que “la verdad es que su renuncia me parece tardía; habría sido mucho mejor si lo hubiera hecho antes, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet; a ella le hace un daño tremendo y a Carabineros también”.

“Naturalmente que esperamos, todo Chile espera, que Carabineros cambie, que se sancione a los responsables del robo de dineros público de dicha institución, que se reencauce a Carabineros de Chile por el camino del respeto a las personas y al compromiso con sus objetivos constitucionales“, añadió.

El diputado Raúl Soto, en tanto, apuntó que “todos esperábamos que hubiese sido antes, en el gobierno anterior. Incluso esperábamos una mano mucho más dura sobre este tema del gobierno saliente. Pero, bueno, creo que ya las cosas se dieron así”.

“Ahora lo importante es que este hecho, sobre todo en el contexto en que se ha dado la Operación Huracán y que se viene a sumar al fraude en Carabineros por más de 25 mil millones de pesos, marque un antes y un después respecto al quehacer de las policías en nuestro país que durante mucho tiempo fueron una de las instituciones más respetadas y de mayor confianza de la ciudadanía y hoy día debido a este tipo de caso, lamentablemente eso ha ido variando”, añadió.

“Es el momento de que todos discutamos una reforma seria a las policías de manera tal de trasparentar también toda su labor administrativa, económica y que se pueda hacer también mucho más eficiente su labor de inteligencia, de prevención y de persecución del delito que es, sin duda, lo que todos esperamos de las policías, que se haga de forma mucho más eficiente.”, finalizó Soto