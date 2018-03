Guillier asegura que hay que negociar con Bolivia "territorio por territorio"

El senador enfatizó en que hay que buscar una solución donde “no se pierda patrimonio territorial o marítimo”.

Alejandro Guillier será parte de los nueve congresistas que acompañaran a la delegación chilena que asistirá a los alegatos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

En dicho contexto, el ex candidato presidencial, se ha mostrado a favor de la postura del Frente Amplio, quienes apoyan las pretensiones de Bolivia.

“Yo la apoyo. Ahora, una cosa es que te obliguen y te digan usted está obligado, no. Este es un tema de intereses comunes. A Chile le conviene, a Bolivia también, ¿cuál es la fórmula? Pero no nos vengan a obligar por fuera, porque están conversando con nosotros y después vamos a un tribunal. Eso genera más ruido porque mientras esté en el tribunal no podemos seguir avanzando”, manifestó Guillier en una carta dirigida al Presidente Evo Morales.

El parlamentario de la Región de Antofagasta es partidario de una “solución con compensaciones territoriales, de manera que no se pierda patrimonio territorial o marítimo, pero en el entendido de que eso no ponga en entredicho la unidad geográfica de Chile”.

En una entrevista con CNN Chile, Guillier fue consultado si pensaba en “territorio por territorio”, a lo que contestó “eso es perfectamente”.