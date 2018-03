Jorge Errázuriz: “Hay una división izquierda derecha que no representa a la calle”

En conversación con “Ya Era Hora” con las periodistas Ximena Torres Cautivo y Virginia Araya, el empresario Jorge Errázuriz se refirió a la representatividad de los partidos políticos nacionales.

“Hay una división izquierda derecha que todavía existe, que no representa a la gente de la calle. Cuando veo los representantes de izquierda y derecha y converso en la calle, la gente no está ni ahí con esa división. Me considero parte de esos huérfanos que no estamos representados”, aseguró Errázuriz.

El empresario dio también su opinión acerca de la inmigración. “¿Por qué no admitimos a todos los que llegan? Porque no podemos. Los que lleguen va a estar descontentos y desilusionados porque piensan que vienen al paraíso y se van a encontrar un desastre, y la gente que está aquí que quiere ir a los consultorios de salud va a encontrar que está lleno de extranjeros”, comentó.

Errázuriz aclaró que “en Chile soy partidario de la inmigración y sin problemas de origen, pero pongamos límite, que nos pongamos de acuerdo cuántos podemos admitir bien en un año. ¿Podemos admitir medio millón? Creo que no”.